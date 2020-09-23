قيادات في وزارة الصحة الإماراتية يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى كل من الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19.



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كما بدأت الوزارة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بعد أن أجازت دولة الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وأكدت الوزارة أن إعطاء اللقاح للكوادر الطبية في خط الدفاع الأول، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاع الصحي، وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، مشيرة إلى أن بدء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تجارب اللقاح السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة والتي أظهرت نتائج إيجابية، وأثبتت فعاليته وقدرته على تقليل الخسائر التي تتسبب بها الجائحة، منوهة إلى أن الحاصلين على اللقاح في المستشفى ستتم متابعة حالتهم الصحية ضمن البروتوكولات المتبعة وإجراء فحوصات طبية مباشرة لرصد أي أعراض جانبية قد تظهر.

يشار إلى أن تقديم لقاح كوفيد-19 لخط الدفاع الأول، يتم استناداً إلى معايير تأهيل الموافقة للاستخدام الطارئ مع الأخذ بالاعتبار الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة، حيث اتبعت الوزارة العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح منها استخدام طارئ للمنتج ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية التشريعية في الدولة، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة الى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع.