محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
أعلنت شركتا الأدوية الفرنسية سانوفي والبريطانية جلاكسو سميث كلاين توقيع اتفاقيات مع حكومة كندا لتوريد ما يصل إلى 72 مليون جرعة من لقاحهما المنتظر للوقاية من فيروس كورونا في أوائل 2021.
وكانت الشركتان قد بدأتا المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح يوم 3 سبتمبر الحالي حيث يشارك في التجربة 440 متطوعا، ومن المتوقع إعلان أولى نتائج الاختبارات في أوائل كانون أول/ديسمبر المقبل، بحيث يمكن إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح قبل نهاية العام الحالي.
وإذا جاءت نتائج التجارب السريرية إيجابية بما يكفي لتقديم طلب الترخيص باستخدام اللقاح تعتزم الشركتان طلب الحصول على التراخيص خلال النصف الأول من العام المقبل.
في الوقت نفسه بدأت الشركتان التوسع في إنتاج مستلزمات تصنيع اللقاح بحيث تتمكنان من إنتاج مليار جرعة من اللقاح المنتظر سنويا بعد إقراره.
كانت سانوفي وجلاكسو سميث كلاين قد وقعتا في 18 سبتمبر الحالي اتفاقا نهائيا مع الاتحاد الأوروبي لتزويد دول الاتحاد بما يصل إلى 300 مليون جرعة من اللقاح المنتظر، عبر شبكة مصانعهما الأوروبية.
وفي يوليو الماضي، أعلنت سانوفي وجلاكسو سميث كلاين عن التعاون مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة. ويمكن للولايات المتحدة زيادة الكمية التي ستحصل عليها إلى 500 مليون جرعة على مدى أطول.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تتفق مع سانوفي وسميث كلاين للحصول على 72 مليون جرعة من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.