زوج يطلب فسخ عقد زواجه بعد شهرين: "طالبه تركب تقويم أسنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "علي. م" مالك قاعة أفراح، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من "وردة. س"، (30 سنة)، بعد زواج دام لمدة شهرين فقط، مبررًا: "طالبه تركب تقويم أسنان".

وقال "علي" (33 سنة)، في دعواه التي حملت رقم 257 لسنة 2019، إنه تزوج من "وردة" زواجًا تقليديًا عن طريق ترشحها من بعض الأصدقاء المقربين، بعد التعرف عليها لم أجد بها عيوب وخلال محادثاتها على الهاتف المحمول، جعلتني أتمسك بالزواج منها.

"اتجوزتها خلال أسبوعين، ويوم الفرح خلعت الحجاب شكلها اتغير خالص".. قالها الزوج في دعواه بعد شعوره بالندم نتيجة التسرع في الزواج، أنا جهزت بيتي من كل المستلزمات و"مش عايزها مقابل التنازل عن المعيشة معاها"، مضيفا "جعلتها تجلس بعش الزوجية ولم أزعجها، وطالبتها بعدم التحدث معي أو الاقتراب من غرفتي".

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وأكمل الزوج: "انتظرت الفرصة حتى يقوم والدها بزيارة منزلنا لمحادثته، حتى يتقبل الوضع ويقوم بحله، والغريب لم يأتي إلى منزلنا إلا بعد شهرين حتى يقوم بالاطمئنان على صحة ابنته، لكنى علمت بعدها بأنها هي من طالبته بالحضور حتى يجد حل بيننا".

وأوضح الزوج في حديثه: "أن الحياة الزوجية بيننا مستحيلة لعدم شعوري ناحيتها بمشاعر تجعلني أتعامل معها كزوجة، ولا يمكن أن تستمر، مؤكدًا أنه بعد مرور الوقت والتحدث مع والدها لم تقتنع، أكثر من مرة، نقلت إقامتها إلى منزل والدها ولم يضع حل".

وبعد محاولات الزوج التي باءت بالفشل، لجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى فسخ عقد زواجهما، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.