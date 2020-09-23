حدث ليلاً| رسائل السيسي في كلمته أمام "الأمم المتحدة".. وتحذير من فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الإرهاب وسد النهضة.. أبرز رسائل السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر "الفيديو كونفرانس"، وكان محورها مواجهة الإرهاب و مفاوضات سد النهضة.

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الصحة: 113 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.

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عالم فيروسات ألماني: لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا

الكل يصغي إليه ويتابع تصريحاته باهتمام بالغ في زمن كورونا، إنه عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي طور أول تجربة لتشخيص الإصابة بكورونا على مستوى العالم. وفي مقابلة مع DW يحذر من شتاء صعب قادم.

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التحقيقات تكشف عن دوافع المرأة التي حاولت تسميم ترامب

أجرت السلطات الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، تحقيقًا مع المرأة المتهمة بمحاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، والتي أوقفت على الحدود الأمريكية الكندية، بتهمة إرسال ظرف مسمم إلى ترامب.

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"العليا للفيروسات": الأجواء الباردة تزيد من شراسة الإصابة بكورونا وتوصي بمصل الأنفلونزا

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن فيروس كورونا من الفيروسات التي تتأثر بالحرارة، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية التي قلت فيها شراسة الفيروس، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الفيروس ظهرت في أوروبا بسبب برودة الطقس هناك.

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"كورونا والعنصرية".. "فوكس نيوز" تكشف تفاصيل المناظرة المرتقبة بين ترامب وبايدن

تعقد أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لولاية جديدة، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في ٢٩ سبتمبر، في جامعة كايس ويسترن ريزيرف ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية، وفقًا لما أعلنته لجنة المناظرات الرئاسية.

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بايدن يعتزم إنهاء الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإصلاح "الخلل"

يعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنهاء الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، بينما سيسعى لمعالجة "الخلل" في الصادرات الزراعية، حسبما أفاد أحد مستشاريه يوم الثلاثاء.

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كورونا عربياً: قفزة في إصابات العراق.. ودولة جديدة تتجاوز عتبة 100 ألف حالة

عاود منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ اليومي، الصعود في الدول العربية، ليوم 22 سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 14 ألفاً و384 إصابة جديدة، بلغ معها إجمالي المُصابين مليوناً و547 ألفاً و762 حالة، في الوقت الذي أودى فيه الوباء بحياة 200 شخص جدد، ليصل عدد الوفيّات إلى 28 ألفاً و117 حالة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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السودان: ضبط كميات كبيرة من الذخيرة قبل تهريبها إلى الخارج

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان، من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة، كانت في طريقها إلى التهريب إلى الخارج.

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"روسيا اليوم" تعرض على ترامب العمل لديها حال خسر الانتخابات (فيديو ساخر)

سخرت قناة "روسيا اليوم" من الرئيس دونالد ترامب، الذي يستعد لانتخابات رئاسية شرسة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وقدمت عرضًا له للعمل في القناة.

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السعودية تسمح بأداء العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، أن المملكة ستسمح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل.

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