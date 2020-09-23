طائر يجبر طائرة نائب الرئيس الأمريكي على العودة للمطار

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير، الثلاثاء، بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.



وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر، أن سبب المشكلة ربما كان اصطدام الطائرة بطائر.

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب التعليق على التقارير الواردة.

وكان بنس في طريقه إلى مدينة بوسطن بعد عقده تجمعا انتخابيا في إطار حملة ترامب بولاية نيوهامبشير.