شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا ... الوفيات في المكسيك ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263، بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة. وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة يوم الثلاثاء لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص. وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة يوم الثلاثاء لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

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