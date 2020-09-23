شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يكشف كيف تسعى الإرهابية لضرب الاقتصاد بالدعوات التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بكل ما يمكن عمله من ألاعيب لغرض الإضرار بمصر وزعزعة استقرارها وإظهار مصر كدولة بها مشاكل داخلية وانقسامات، وهو ما تسعى من خلاله للتأثير على الاستثمار وإضعاف الاقتصاد المصري.

ولفت "أبو سعدة" إلى أن الجماعة تعلم أن دعواتهم التحريضية للتظاهر ستفشل لكنها تعمل خارجيا بالترويج من خلالها لضرب مصر ولكن الإعلام الدولى أدرك ذلك، موضحا أنه تابع تغطية الإعلام الدولى للأحداث على مدار الأيام الماضية ولم يذكر بها أى حديث عن وجود مظاهرات، خاصة وأن هذه الحقيقة على أرض الواقع.

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وأضاف "أبو سعدة"، أن دعواتهم التحريضية لن تلقى استجابة من الشعب المصري، مشددا أن محاولات لضرب اقتصاد مصر لن تنجح وباءت بالفشل على مدار الأعوام الماضية وهو ما يظهر جليا بالشهادات الدولية التى يحصل عليها اقتصادنا يوميا والتى تؤكد تحسنه.

وأوضح أن مصر سياستها الخارجية ناجحة وعلاقاتها الدولية راسخة ومن ينظر لأرض الواقع لا يجد حقيقة ما يردد ويروجه الإخوان من زيف وأكاذيب، بدعم من دول معادية لمصر لا تريد الخير لها وترى أن مصر تقف لهم بالمرصاد من محاولاتهم فى السيطرة والاستحواذ على الشرق الأوسط بغرض السلطة والخلافة المزعومة.

وتابع قائلا: "الشعب عليه أن يكون حذر مع كافة ما يتناوله الإخوان فى أبواقه الإعلامية وإدارك أنهم لا يريدون الخير لمصر سواء فى الاقتصاد أو غيره من المجالات.. والتفاف المصريين حول قيادتهم لن يمكنهم من تحقيق أغراضهم".