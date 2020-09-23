"السوشيال ميديا" تنتصر لطفلين سودانيين من تنمر سيدة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو لا يتجاوز 50 ثانية، حظي بتداول واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة تتنمر على طفل ذا بشرة سمراء، وتجبره على غسل قدميها ثم غسل وجهه بنفس الماء قائلة "ادعك ادعك كويس" ما أثار غصب كثيرين.

مع سرعة تداول المقطع، تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن هوية الطفل وأنه سوداني الجنسية، وأن السيدة صاحبة الفيديو تقيم بمدينة السادس من أكتوبر، بل واعتادت التنمر على شقيقه بتصويره أثناء تدخينه للسجائر.

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ورصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية المقطع ليوجه اللواء علاء سليم رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع أمن الجيزة والمساعدات الفنية لفحص الفيديو وجمع المعلومات.

في غضون ساعات، توصلت تحريات ضباط المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي إلى أن المشكو في حقها تقيم بشقة سكنية بنطاق قسم ثان أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط السيدة. وبينت التحريات أنها اعتادت التنمر على طفلين سودانيين لا يتعديان الـ5 سنوات، مستغلة حضورهما للهو مع أطفالها وإجبارهما على فعل تلك الأشياء وتصويرهما للسخرية منهما مستغلة صغرهما.