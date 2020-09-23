جامعة المنيا تستقبل طلابها المستجدين لتوقيع الكشف الطبي غدًا الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تستقبل جامعة المنيا، غدًا الأربعاء، الطلاب الجدد الذين جرى ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، والذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الجامعة وضعت جدول زمني محدد لكل كلية من كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض بمواعيد الكشف الطبي، راعت فيه تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعًا لحروف أسمائهم الأبجدية، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى تخصيص صالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث؛ لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، كما ستستقبل الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة للتأكد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.​