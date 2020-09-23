فيديو: يونس الميموني
روى شهود عيان اليوم الثلاثاء، بطنجة، تفاصيل الإعتداء على شاب في تجزئة “الخير1″ بواسطة أسلحة بيضاء.
وكشف شهود عيان ل”اليوم24” أن 5 أشخاص، ترجلوا من سياراتهم، وانهالو على شاب بالضرب إلى أن فقد وعيه.
وأكد الشهود ذاتهم، أن المشتبه في ارتكابهم للإعتداء، معروفين عند ساكنة الحي، إذ سبق لهم القيام باعتداءات.
ورجح الشهود ذاتهم، أن يكون سبب الإعتداء راجع إلى تصفية حسابات شخصية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني للموقع أن المصالح الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم للإعتداء، إذ يجري البحث عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شهود عيان يروون تفاصيل الإعتداء على شاب في طنجة: كانوا 5 أشخاص ترجلوا من سيارتهم وانهالوا عليه بالضرب-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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