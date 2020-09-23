العمراني: ثقتنا في المالكي اهتزت بعد تعييناته الحزبية في هيئة الكهرباء

خرج سليمان العمراني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن صمته بخصوص تعيين رئيس المجلس الحبيب المالكي، لثلاثة اتحاديين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرا ما حصل “فضيحة وجب تصحيحها”.

وتساءل العمراني، وهو نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، في ندوة صحافية نظمها ببيته بتامسنا، ضواحي الرباط، مساء الثلاثاء 22 شتنبر “هل أصبح مجلس النواب رهن إشارة حزب معين؟ وهل أصبحت التعيينات من موقع الرئاسة “سبيلًا للترضية الحزبية وحل المشاكل الحزبية”.

وتحدث العمراني بحسرة عن سلوك رئيس المجلس الحبيب المالكي، الذي قال إنه لم يكلف نفسه عناء التشاور مع أعضاء مكتب مجلس النواب الذي يعد مؤسسة دستورية، متهما رئيس المجلس ب”تعرية مجلس النواب أمام الرأي العام”، قائلا “طالما سوقنا في مجلس النواب خطابا حول التعددية والديموقراطية، فإذا بِنَا نتعرى أمام الرأي العام”، معتبرا أن أخطر ما وقع سياسيًا في هذه التعيينات هو “اهتزاز الثقة”.

وقال إن هذه ليست المرة الاولى التي يعين فيها المالكي في مناصب سامية بدون التقييد بالإجراءات القانونية التي تتعلق بالتشاور مع مكتب المجلس ورؤساء الفرق، فقد سبق أن “عين سيدة من حزبه في الهاكا نهاية 2018، دون تشاور رغم أن القانون يلزمه، ثم عين عضوًا من حزبه عضوا في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وكشف العمراني أن المالكي “اعتذر في المرة الأولى، ولكنه عادة مرة ثانية وثالثة”، معلقا ان سلوكه “زعزع الثقة بيننا”. وشدد على أن فهذه التعيينات الحزبية لا ينبغي ان تمر أو يطالها التقادم، وأن على رئيس المجلس تصحيحها.