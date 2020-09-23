السلطات السعودية تعلن عودة تدريجية لمناسك العمرة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، السماح بأداء مناسك العمرة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لحماية المعتمرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه سيتم في مرحلة أولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الرابع من الشهر المقبل بنسبة 30 بالمائة من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، قبل أن يتم رفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة في مرحلة ثانية تبدأ يوم 18 اكتوبر المقبل.

وفي المرحلة الثالثة سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من فاتح نونبر المقبل بكامل الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة.

وبحسب ذات المصدر، سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق الكتروني ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.