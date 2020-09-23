الدار البيضاء .. إجهاض محاولة لتهريب المخدرات وحجز طن و993 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات وحجز طن و993 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد رصدت سيارة نفعية يشتبه في تهريبها لكميات كبيرة من المخدرات على مستوى الطريق الوطنية بمنطقة تيط مليل، غير أن سائقها ومرافقه تعمدا عدم الامتثال وعرضا حياة موظفي الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة، قبل أن يلوذا بالفرار ويمتطيا سيارة أخرى خفيفة، بعدما خلفا وراءهما السيارة النفعية بالقرب من منطقة حد السوالم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أوضحت أن السيارة المحجوزة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، في حين مكنت عمليات التفتيش من العثور داخلها على طن و993 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وخلص البلاغ إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، والكشف عن امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.