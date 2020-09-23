24 فنانا في رحلة إلى جهة فاس – مكناس تشجيعا للسياحة

يقوم 24 فنانا وفنانة، برحلة سياحية لجهة فاس – مكناس، بغية تسليط الضوء على المؤهلات السياحية للمنطقة، والتشجيع على السياحة الداخلية فيها.

وكشف مهدي بلخياط، صاحب شركة الانتاج الفني “بوك إيفنت”، في تصريح لـ”اليوم24″، أن رحلة الفنانين، والمشاهير، منظمة من طرف المركزين الجهوي للسياحة في فاس، والإقليمي للسياحة في مكناس، حيث تواصلا مع شركته من أجل التنسيق مع الفنانين، للقيام بالرحلة إلى مدن الجهة، تشجيعا على السياحة فيها.

وأضاف المتحدث ذاته أن الفنانين، ومنهم من ينحذر من الجهة نفسها، قبلوا الدعوة بشكل تطوعي، غيرة على المدن المغربية، وتعريفا للجمهور العريض بالموهلات السياحية لمدن مكناس، وفاس، ومولاي عقوب، وميدلت، وزرهون، المبرمج زيارتها.

ويشارك في الرحلة المذكورة كل من إدريس الروخ، وربيع الصقلي، وفاطمة الزهراء قنبوع، و إبتسام العروسي، وفاطمة الزهراء العروسي، وبشرى أهريش، ولطيفة أحرار، وأحمد شوقي، وصامد غيلان، وهاجر المصدوقي، ولمياء الزايدي، وحسناء زلاغ، ومروان حجي، ونبيلة معان، وعثمان أش كاين، وسناء القدميري، ونبيلة معان، ومروان حاجي، وآخرون.