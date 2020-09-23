شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس تضمنت رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفناح السيسي تضمنت رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا المجتمع الدولى إلى تبنى نهج يضمن، تنفيذ ما يصدر من قرارات، من الأمم المتحدة لتطبيق القواعد المستقرة في نطاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

وتابع أن الرئيس أشار إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة لاحترام = وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيلها، مضيفا أنه لابد من المتابعة الحديثة لمل يتم الاتفاق عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول وتنفيذ التزاماتها.