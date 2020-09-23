شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى يضع ملف سد النهضة أمام مسئولية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف سد النهضة أمام مسئولية العالم كله، وأن موقف الاتحاد الأفريقي سيكون من المفترض تحويله إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنها قضية مرتبطة بالأمن الإقليمي كله.

وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كرر كلمة أزمة كورونا حوالي 8 مرات، فيروس كورونا 11 مرة، وأن الأمة المصرية موقفها ثابت وراسخ تجاه قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن الجانب التركي عمل مسارات بديلة مع الجانب الروسي، وحدد الرئيس السيسي أسس التفاوض مرتكزا على مبادرة "إعلان القاهرة"، لافتًا إلى أن هناك تحديدًا للأولويات خاصة مع دول الجوار، ودعمه لليبيا في الحرب على الإرهاب.

وأوضح أستاذ علوم سياسية، أنه بعد أيام من المعاهدة الإماراتية، وبالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن والتي قال حينها أن مصر موقفها ثابت وداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زيارة حفتر وعقيلة صالح إلى القاهرة مهمة جدًا لأنه جاء بعد التحرك الثنائي في المغرب، فالجميع يعود إلى القاهرة ولأن الحل يأتي من القاهرة خاصة أنها مركز الحركة، والقاهرة بطبيعتها هي التي تجمع كل الأطراف.