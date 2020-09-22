الفنانة المغربية ليلى رفقة النجم التركي إمره كيزيلماك-صور

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المغربية ليلى الفيلالي رفقة النجم التركي “إمره كيزيلماك”، متسائلين عن فرضية ارتباطهما.

ورجح عشاق النجم التركي أن يكون الأخير قد تزوج والمغنية المغربية ليلى الفيلالي، التي تغني بلغات مختلفة، في حين توقع آخرون أن يكون الممثل التركي بطلا لفيديو كليب خاص بها.

وصورت مؤخرا الفنانة ليلى الفيلالي فيديو كليب بتركيا، يرتقب أن يرى النور في الأيام القليلة المقبلة، بعد سلسلة أعمال فنية ناجحة عرفت انتشارا بتركيا والعالم العربي.