الرئيس الأمريكي يعلن السبت مرشحه للمحكمة العليا

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أنه سيكشف السبت المقبل هوية مرشحه لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا. وكتب الملياردير الأمريكي في تغريدة على تويتر «سأعلن مرشحي للمحكمة العليا السبت، من البيت الأبيض».



وكان ترامب قد أشار مساء أمس إلى أن لديه قائمة مختصرة من خمسة أسماء لخلافة القاضية التقدمية التي توفيت الجمعة عن عمر يناهز الـ87 عاماً، بعد إصابتها بالسرطان.

وأكد أن قاضيتين هما ايمي كوني باريت (48 عاماً) وباربرا لاغوا (52 عاماً)، من أبرز الأسماء المرشحة على قائمته، مشيراً إلى أن لاغوا أمريكية من أصول إسبانية وهي من ولاية فلوريدا.

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وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن لاغوا «ممتازة، إنها من منطقة البلدان الأمريكية الناطقة بالإسبانية، إنها امرأة رائعة»، مضيفاً «نحب فلوريدا»، التي تعتبر أساسية في الانتخابات.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وعارض الديمقراطيون تعيين قاض جديد في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب ضد الديمقراطي جو بايدن، وفي حال فاز النائب السابق للرئيس باراك أوباما، يتعين انتظار تسلمه لمهامه.

وسبق أن أعلن زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل مساء الجمعة أنه سيدعو إلى تصويت لتعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ.