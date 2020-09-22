شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. اندلاع حريق هائل في مصنع قرب العاصمة طهران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في مصنع بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.
واندلع حريق هائل في مصنع بالقرب من العاصمة الإيرانية، دون ورود أنباء عن خسائر، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران.
وقال التلفزيون الرسمي، إن الحريق الهائل اندلع في مصنع قرب طهران، لافتًا إلى أنه لا توجد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق حتى الآن.
ولم يشر التلفزيون الإيراني أو أي مصادر رسمية إلى ملابسات الحريق أو أسبابه حتى اللحظة.
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