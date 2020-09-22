شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 852 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالجائحة فيها إلى 86447 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي اليوم، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات الفيروس، لتستقر حصيلة الضحايا عند 405 حالات.

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