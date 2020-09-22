حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء من "حرب باردة جديدة" بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان يفتتح أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "إننا نتحرك في اتجاه خطير جداً، ولا يستطيع عالمنا تحمل مستقبل يقوم فيه أكبر اقتصادين بتقسيم العالم من خلال شرخ كبير".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "الانقسام التكنولوجي والاقتصادي يهدد بالتحول الحتمي إلى انقسام جيواستراتيجي وعسكري، ويجب علينا تجنب ذلك بأي ثمن".

كما دعا جوتيريش إلى التضامن العالمي في مواجهة وباء كورونا، وهو ما يشمل تطوير لقاحات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.