الرئيس اللبناني يبحث إعادة إعمار بيروت



بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال اليوم الثلاثاء آلية التنسيق وتنفيذ المهام حول إعادة إعمار العاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه عون بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومحافظ بيروت مروان عبود.

وكان انفجار مدمر قد ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 170 قتيلاً وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 الف شخص.

ووفق الوكالة، ترأس الرئيس عون أيضاً اجتماعاً حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للبحث في الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.

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