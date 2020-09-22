بوريس جونسون يعلن عن قيود مشددة جديدة لوقف انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء عن قيود جديدة في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد منها إغلاق الحانات عند الساعة العاشرة مساء محذراً من اتخاذ تدابير "أكثر صرامة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الذي واجه انتقادات لتأخره في إعلان الإغلاق في البلاد في آذار/مارس الماضي، حذر أمام البرلمان أن بريطانيا "وصلت إلى مفترق طرق خطير".

وفي محاولة لعكس هذه الظاهرة ستغلق الحانات والمطاعم في الساعة العاشرة اعتبارا من الخميس في بريطانيا.

وقال جونسون امام النواب "إني آسف لأن ذلك سيؤثر على العديد من المؤسسات التي استأنفت نشاطها منذ فترة قصيرة لكن علينا التحرك".

وبعد أن حث السكان للعودة إلى العمل للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد غيرت الحكومة موقفها وطلبت من الافراد العمل عن بعد اذا امكن. كما أرجأت الحكومة حضور جمهور الأحداث الرياضية التي كانت مقررة الشهر المقبل.

واعتباراً من الاثنين يحظر مشاركة اكثر من 15 شخصا في حفلات الزفاف كحد اقصى.

وسيكون وضع الكمامة إلزامياً في سيارات الاجرة والعاملين في المحال التجارية والحانات والمطاعم وستشدد الغرامات.

وستفرض غرامة بقيمة 200 جنيه (218 يورو) لعدم وضع الكمامة أو تجمع أكثر من ستة اشخاص.

وإذا اقتضى الامر ستتمكن الشرطة من الاستعانة بالجيش بحسب جونسون.



وحذّر المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس الاثنين في كلمة متلفزة من أن بريطانيا، الدولة الاكثر تضرراً في اوروبا مع 42 ألف وفاة، تسجل "ارتفاعاً بمعدل الضعفين للحالات كل سبعة أيام".

وأضاف أنه إذا واصل الوباء هذا المنحى "فسنصل إلى 50 ألف حالة يومياً بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر" مقابل ستة آلاف حالياً وفقاً للتقديرات، وقد يفضي هذا الوضع الى "200 وفاة يوميا أو اكثر منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

واعلن جونسون ان التدابير المعلن عنها الثلاثاء ستطبق "لستة أشهر ربما" محذراً من أن "خطوات أكثر صرامة قد تتخذ" في حال عدم إحراز تقدم.

وأثارت هذه القيود غضب قطاع الفنادق وتحدثت كايت نيكولاس المديرة العامة لشركة "يو كي هوسبيتاليتي" عن "ضربة قاسية جديدة".

ورداً على سؤال لفرانس برس في وسط لندن أعرب المقاول جايمي فيتال (48 عاماً) عن شكوكه في جدوى هذا الاجراء. وأضاف "لست واثقاً من أن تغييراً سيطرأ" مؤكداً أن "نادراً ما يلتزم الأفراد بهذه القيود مساء في هذا الحي".

من جهته قال لورانس ساسون (48 عاما) "سيكون الأمر صعباً على القطاع لكنها فكرة جيدة". وأضاف "عليهم منع الأفراد من الخروج وتناول الكحول. عندما يكون الناس ثملين لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي".

وقال جونسون ان هذه التدابير تتعلق فقط بانكلترا لكن "تدابير مماثلة" قد تتخذ في ويلز واستكلتندا وايرلندا الشمالية، بعد التحاور مع رؤساء الحكومات الثلاثة.

وان كان يدعم التدابير الجديدة انتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر استراتيجية رئيس الوزراء معتبراً أنه يفتقر إلى "قيادة حقيقية" خلال فترة "أزمة وطنية".

وتأمل الحكومة في عدم اللجوء الى فرض عزل وطني تام إلا كخيار أخير نظراً إلى عواقبه المدمرة على اقتصاد تضرر أساساً بشكل كبير جراء العزل مع الموجة الأولى للوباء.

وقال جونسون "لن نعود بتاتاً إلى العزل" الذي فرض في آذار/مارس ووعد بأن المدارس ستبقى مفتوحة وكذلك المؤسسات التي تحترم التدابير الصحية.

