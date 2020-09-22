اندلاع حريق في المدينة المائية وسط النجف

افاد مصدر امني، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق في المدينة المائية وسط النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في المدينة المائية بالمدينة القديمة لمحافظة النجف"، فيما لم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

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