عمليات بغداد تصدر ارشادات وتوصيات بشأن زيارة الاربعين

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، مجموعة من الارشادات والتوصيات للمواطنين والمواكب الحسينية بشأن زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وفي ادناه نسخة من تلك الارشادات والتوصيات:

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