"لبنان يواجه الانهيار التام".. تحذير فرنسي جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت فرنسا، الثلاثاء، القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار التام إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول، في تصريحات صحفية، خلال الإفادة اليومية،: "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ لبنان، تواجه القوى السياسية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين".

وأضافت فون دير مول أن "فرنسا تأسف لأن المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في أول سبتمبر".

ودعت المسؤولين إلى "التوصل إلى اتفاق دون إبطاء بشأن تشكيل (رئيس الوزراء) مصطفى أديب لحكومة، والتي سيكون عليها بعد ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وأكد مصدران دبلوماسيان فرنسيان أن "باريس تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني معقول لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انقضاء الموعد السابق في منتصف سبتمبر/أيلول".

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال لزعماء الكتل السياسية، الاثنين، إن "البلد ذاهب إلى جهنم إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعا لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990".

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، لا يزال الثنائي (حزب الله وحركة أمل) يعرقل ولادتها، نتيجة تمسكه بمطلب الاحتفاظ بوزارة المالية على عكس الاتفاق الذي توصل له الفرقاء اللبنانيون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وينص الاتفاق مع الرئيس إيمانويل ماكرون على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين، والمداورة في الحقائب الوزارية، وعدم احتفاظ كل طائفة بوزارة محددة.

ومع هذه العرقلة، حثّت باريس مرات عدة اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ بلادهم، وبدأت المعلومات تشير إلى احتمال إقدام أديب على الاعتذار إذا لم يتم التوصل إلى حل للعقدة.