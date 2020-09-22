العلاقات السعودية الإماراتية.. الأبناء على خطى الآباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مهرت هذه الأكف الكريمة اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية والإمارات عام 1974 بتوقيعٍ أبلغ في ميثاقيته وأمضى في تأثيره مما تعارفت عليه الدول في عهودها واتفاقياتها الدولية.

الإمارات تشارك السعودية احتفالات اليوم الوطني.."معا- أبدا"



كان الشيخ زايد بضيافة الملك فيصل رحمهما الله يمضيان بحبر القلوب ويتعاهدان باسم الله والأخوّة على الاستمرار معا.

سلطان الجابر: العلاقات الإماراتية السعودية متجذرة ومتينة



في عام 2019 وقعت الإمارات مع السعودية 20 اتفاقية تضمنت 44 مشروعا حيويا حولت التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى تشبيك وتنسيق أقرب إلى الاندماج وتشكلت تبعا لذلك 7 لجان مشتركة لتنفيذ 21 محورا حيويا للتكامل السعودي الإماراتي فضلا عن التوافق التام في السياسات النفطية إنتاجا وتسويقا لأكبر اقتصادين عربيين.

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على هذا الهَدي سارت العلاقات بين الشعبين الشقيقين في الإمارات والسعودية حتى أصبحت مبتدأ الحديث قبل كل اجتماع، احساسٌ متبادلٌ بالأخوة والوفاء يقدم العلاقات الإماراتية السعودية كنموذجٍ فريدٍ في التعاون وصيغة جديدة من التحالف الاستراتيجي بين البلدين والشعبين لم يعرفها القانون الدولي من قبل.

العلاقات الإماراتية السعودية.. نموذج فريد للتعاون الاقتصادي



لكن وإن اتسعت الاتفاقيات في شمولها وتنوعها، فما سلطانها على القلوب والجوارح؟ فبقانون الودّ وسلطان المحبة الصادقة وغيرة الأخ على أخيه تتجلى روح العلاقة بين البلدين فنرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في هذا المشهد تدفعه مروءتُهُ وسجيّته النبيلة ليتجاوز البروتوكول فلا يمنعه انشغاله بالحديث مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين عن النهوض ليقدم الماء للملك سلمان.

احتفالات اليوم الوطني السعودي بدبي.. بهجة وفعاليات مميزة



لا شك بأن ما يجمع الإمارات والسعودية أكبر من أي معاهدة أو اتفاقية وأعمق من أي تحالف مصلحي أو آن، فالثابت أن في الإمارات والسعودية شعبا واحدا في بلدين والثابت أيضا وحدة المسار والمصير التي صهرتها تجارب الماضي وتحدياته وآفاق المستقبل واستحقاقاته في بوتقة واحدة يقبض عليها الشعب العربي في الإمارات والسعودية بقلبه ويديه معا.