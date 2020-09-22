الرئيس السيسي: أي تجاوز للخط الأحمر في ليبيا سنتصدى له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له.



وأبلغ السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمته أن بلاده ملتزمة بمساعدة الليبيين على "تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية".

وقال الرئيس المصري: "مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، فالأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار، وأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له".

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وأضاف "سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية".

وشدد السيسي، على محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، وقال إن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين، وإن بلاده تدعو إلى تبني نهج يحقق الأمن والاستقرار.

كما طالب السيسي بضرورة محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، مثل الدول التي تساهم بنقل الإرهابيين إلى سوريا وليبيا.

كما أشار الرئيس المصري لدعمه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، التي يعيش فيها مثله مثل دول الجوار في المنطقة، مؤكدا على دعم عملية السلام على أساس حل الدولتين.