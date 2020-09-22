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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية السنغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدم سلطان علي الحربي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية السنغال، إلى أحمد باه وزير الخارجية والمغتربين في السنغال، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة داكار.
ونقل السفير إلى أحمد باه تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأكد السفير بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى رغبة البلدين في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مُعرباً عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى السنغال.
من جانبه حمّل الوزير، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه، واهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
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