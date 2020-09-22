شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل .. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنعقد افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا.

وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي أمس الإثنين بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية.