لتشغيل المرآة المعيلة.. "صبيح" تفتح مقرًا جديدًا لمبادرة "كرامتي في حرفتى" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح الدكتورة نهاد صبيح الكاتبة الصحفية وخبيرة التنمية البشرية، غداً الأربعاء، مقرًا جديدًا لمبادرة "كرامتي في حرفتى"، لتشغيل المرآة المعيلة بقرية أم دينار بمحافظة الجيزة.
وقالت "صبيح"، إن مبادرة "كرامتي في حرفتى"، مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير فرص التدريب والتشغيل للمرأة المعيلة التي وضعتها الظروف على رأس أسرة فقيرة لا عائل لها.
وأضافت خبيرة التنمية البشرية، أن المبادرة افتتحت عدداً من المقار لتدريب نحو ٢٠٠ إمرأة من الأرامل والمطلقات والأيتام بقرى شمال الجيزة، جارى التخطيط لافتتاح عدد آخر من المقار بعدد من المحافظات منها المنوفية والقليوبية والبحيرة.
وأشارت صبيح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الريفية.
يذكر أن نهاد صبيح، لها العديد من الأعمال والمقالات، وأنتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"، والذي طرح في معرض الكتاب الأخير.
ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.
ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.
وحصلت "صبيح"، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
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