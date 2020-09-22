يتمتعون بكافة الخدمات.. السيسي: مصر تستضيف على أرضها 6 مليون مهاجر ولاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دون متاجرة أو ابتزاز لم تقصر أبدا فى أداء واجبها الإنساني إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها، على حقوق هؤلاء المهاجرين.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها عبر "فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، أنه من الضروري العمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافى العادل فى مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرا عن واقع عالمنا اليوم وعن موازين القوى الراهنة والتى تختلف كثيرا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية.

وتابع: " إن مصر تؤكد على أهمية توسيع المجلس فى فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لإفريقيا، لتصحيح الظلم التاريخى الواقع عليها، والاستجابة لمطالبها المشروعة المنصوص عليها فى توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت".