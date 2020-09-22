أبسط حقوقه الإنسانية.. السيسي: الشعب الفلسطيني يتطلع للعيش في دولته المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شعب فلسطين ما زال يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية، وهو العيش في دولته المستقلة.
وأكد السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على ضرورة فتح آفاق السلام والتعاون والعيش بسلام، هو السبيل لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه يجب على المجتمع الدولي تفعيل قراراته وبات الحل السياسي الشامل للأزمة السورية أمرا ملحا.
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