ماكرون: فرنسا وشركاؤها مستمرون في المطالبة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حديث له للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن باريس وشركاءها، ألمانيا وبريطانيا، سوف يستمرون في المطالبة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي ولن يقبلوا في الوقت نفسه انتهاكات إيران له وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.



وأضاف الرئيس الفرنسي، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن فرنسا ترمي من خلال علاقاتها مع شركائها الأوروبيين إلى الالتزام بالاتفاق الجماعي لاتخاذ إجراء معين في العالم وأولها مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

في العالم وإنهاء الإرهاب الذي يُعد "التهديد الرئيسي لأمننا الجماعي".



وأكد ماكرون أن سياسة الضغط القصوى لم تثبت جدية في إنهاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار من جانب إيران وعدم قدرتها على حيازة أسلحة نووية، وأن هذا هو ما دفع فرنسا لبدء المفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.