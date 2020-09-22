حاكم نيويورك يضيف 5 ولايات لقائمة التحذيرات من السفر بسبب كورونا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه تم إضافة ولايات أريزونا ومينيسوتا ونيفادا ورود آيلاند ووايومنج إلى قائمة نيويورك فيما يتعلق بالتحذير من السفر بسبب فيروس كورونا المستجد( كوفيد -19).
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للقائمة إلى 35 ولاية، فيما لم يتم حذف أي منطقة من القائمة.
وسجلت نيويورك 754 حالة إصابة مؤكددة إضافيةبفيروس كورونا، ليصل إجمالي الاصابات بها إلى 451 الفا و 227 حالة.
وتطلب التحذيرات من الأفراد الذين سافروا إلى نيويورك قادمين من مناطق ينتشر فيها الاصابات بشكل كبير بين المجتمع أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
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