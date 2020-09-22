الإمارات تتصدر العالم في فحوصات فيروس كورونا في شهرين

قالت حكومة الإمارات ، إنها جاءت في صدارة دول العالم في مجموعة كبيرة من مؤشرات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستطاعت الدولة تقديم أداء متميز حدَّ بشكل كبير من التداعيات السلبية للفيروس.
وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات للصحفيين اليوم الثلاثاء: الإمارات مازالت في صدارة دول العالم في إجمالي الفحوصات الطبية مقارنة بعدد السكان، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق الفحوص اليومية،حيث تم إجراء 98528 فحصا جديدا، كشفت عن تسجيل 852 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة إلى 86447 حالة منذ بدء الجائحة.
وأعلن عن تسجيل 939 حالة شفاء جديدة، يرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي التام إلى 76025 فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
واستعرض الحمادي مجموعة من المؤشراتالإيجابية التي تعكس الأداء القوي لفرق العمل في مختلف القطاعات خلال مساعيها للتصدي للوباء، حيث حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الفحوص التي تمَّ إجراؤها للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 بالنسبة لعدد السكان.وخلال شهر يوليو بلغ متوسط عدد الاختبارات اليومية 47857 اختباراً وهو ما يعادل 4839 اختباراً يومياً لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل الأعلى عالمياً، فيما بلغ متوسط عدد الاختبارات اليومية لشهر أغسطس 65106 اختبارات، أي ما يعادل 6583 اختبار يومياً لكل 100 ألف نسمة.
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