المشير حفتر وعقيلة صالح في زيارة مفاجئة إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في زيارة مفاجئة لم تعلن مسبقًا. تعلن مسبقًا. وقالت تقارير إعلامية إن حفتر وعقيلة صالح سيناقشان الأوضاع الميدانية وتطورات المبادرات السياسية مع المسؤولين المصريين. المسؤولين المصريين. وفي يونيو الماضي اجتمع خليفة حفتر، وعقيلة صالح مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن حينها عن مبادرة مصرية تحت اسم "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار وحل الأزمة السياسية في ليبيا.

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