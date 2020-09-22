فلاديمير بوتين: روسيا تبذل جهودًا كبيرة لدعم حل الأزمات الإقليمية سلميًا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الأزمات الإقليمية سلميًا، مشددًا على ضرورة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في أسرع وقت.

وفي كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوتين: "أود التشديد مرة أخرى على أن روسيا ستبذل كل الجهود الممكنة للإسهام في تسوية الأزمات والنزاعات الإقليمية سلميا وعبر طرق سياسية دبلوماسية ومن أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي".

وتابع: "على الرغم من كل الجدل والخلاف، وعدم التفاهم وأحيانا عدم الثقة من قبل بعض الزملاء، سنتقدم بمبادرة بناءة من شأنها توحيد الموقف، خاصة في مجال السيطرة على الأسلحة، وتعزيز نظام الاتفاقات الحالية الخاصة بهذه القضية. وهذا الأمر يتعلق كذلك بالحظر على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة".

وأوضح: "المسألة الأولى التي يمكن بل يجب حلها بشكل سريع، تتمثل بالطبع في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي ينتهي سريانها في فبراير 2021، أي قريبا جدا. نخوض حاليا مفاوضات حول هذا الشأن مع شركائنا الأمريكيين".

وأعرب الروسي عن أمله في "الكبح المتبادل فيما يخص نشر منظومات الصواريخ الجديدة"، موضحًا: "أود التشديد على أن روسيا أعلنت العام الماضي الحظر على نشر الصواريخ البرية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وباقي مناطق العالم طالما تمتنع الولايات المتحدة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكننا للأسف لم نسمع حتى الآن أي رد على مقترحنا من قبل الشركاء الأمريكيين أو حلفائهم".

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وأشار بوتين إلى أن روسيا تتقدم بمبادرة تنص على توقيع اتفاق يشمل كل القوى الفضائية ويقضي قانونيا بفرض حظر على نشر الأسلحة في الفضاء واستخدام القوة أو اللجوء إلى التهديد باستخدامها ضد الأهداف الفضائية.

وعن أزمة كورونا، اعتبر بوتين، أن جائحة فيروس كورونا تحد عالمي من نوع جديد، مشيرا إلى أن إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الحالية سيتطلب وقأن جائحة فيروس كورونا تحد عالمي من نوع جديد، مشيرا إلى أن إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الحالية سيتطلب وقتًا طويلاً.

وقال: "أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد تحديا جديدا مبدئيا أمام العالم وأثرت على حياة ملايين الناس وأودت بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأكد بوتين على ضرورة إقامة ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات، بما في ذلك في مجال الأغذية.

واعتبر الرئيس الروسي أنه "يجب تعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية بشكل نوعي"، مؤكدا أن روسيا ستشارك في هذه الجهود باهتمام بالغ، ودعا كذلك إلى إزالة الحواجز أمام التعاون بين الدول في مجال الطب.