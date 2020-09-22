الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

سجل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ما يعتبر أعلى عدد يومي للإصابات في المملكة منذ بداية تفشي الوباء في شهر مارس وفقا لموقع روسيا اليوم.
ودعا وزير الصحة سعد جابر المواطنين إلى "الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداءالكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة.
وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19".
وارتفعت الإصابات أربعة أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودةفرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام خمسة أشهر إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.
كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.
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