السيسي: سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 7 ثواني

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، فالأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار، وأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له”.

ولفت إلى أن “سرت خط أحمر لمصر وسنتحرك إذا تم تجاوزه”.” مضيفا أن “مصر ستدافع عن أمنها القومي إذا تم وصل القتال إلى سرت”.

وأضاف “سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية”.

Advertisements

وقال السيسي “لم يعد من المقبول عدم احترام قوانين مجلس الأمن في مجال الإرهاب”.

وشدد السيسي، على محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، وترسل الإرهابيين إلى سوريا وليبيا، وقال إن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين، وإن بلاده تدعو إلى تبني نهج يحقق الأمن والاستقرار.

وفي المسألة الفلسطينية، أشار الرئيس المصري لدعمه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، التي يعيش فيها مثله مثل دول الجوار في المنطقة، مؤكدا على دعم عملية السلام على أساس حل الدولتين.