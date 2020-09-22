المحكمة العليا الإيرانية تؤيد إعدام رياضي جديد!

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الاعدام في ايران
أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بالإعدام بحق الملاكم علي مطيري الذي يعيش في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي البلاد وتقطنه أغلبية عربية، وذلك بعد أقل من 10 أيام على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري.
وأكدت مصادر لموقع “إيران واير” المعارض ومقره بريطانيا، الثلاثاء، في سياق تأكيدها نبأ حكم الإعدام النهائي لهذا الرياضي، كما أن والد علي مطيري محتجز أيضا لدى السلطات الإيرانية.
وأفادت المصادر أن مطيري يواجه اتهامات بقتل عنصرين من مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال مشاجرة قبل عامين، غير أنه أجبر تحت التعذيب على الاعتراف قسريا.
وبحسب المطلعين على قضية الرياضي، اتهمت أجهزة أمنية إيرانية مطيري بالتعاون مع الجماعات الأحوازية المعارضة لنظام طهران.
ويرجح أن لاعب الملاكمة علي مطيري قد نقل إلى سجن الأحواز المركزي المعروف باسم “شيبان”، ويحتجز به سجناء سياسيون.
وكشف مقربون من مطيري أن الرياضي الأحوازي اعترف بالاتهامات عندما احتجز في الحبس الانفرادي لأكثر من عام واستجوب وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن الملاكم علي مطيري البالغ من العمر 30 عاما يعيش في قرية شيبان شمال إقليم الأحواز، واعتقلته عناصر الاستخبارات الإيرانية عام 2018 قبل أن تنقطع أخباره.
وأكدت مصادر في إيران، أن مطيري اعترف بارتكاب جريمة القتل العمد، وعضوية جماعة تدعى “الأحوازيون”، تحت التعذيب.
وقال الرياضي الأحوازي الذي حكم عليه بالإعدام لعناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية أثناء استجوابه: “ليس لدي ما أخسره، ماذا أكتب وأين أوقع لإعدامي”، حسبما أورد موقع إيران واير.
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