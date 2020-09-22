حريق كبير في مصنع قرب طهران

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العاصمة الإيرانية - طهران
اندلاع حريق كبير في مصنع على مقربة من العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية محلية، ولم يسجل وقوع أي قتلى او جرحى حتى اللحظة.
وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي “لم يسقط قتلى أو مصابون… تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده”، مضيفا أن سبب الحريق قيد التحقيق.
ويأتي هذا الحريق ضمن سلسلة حرائق حدثت في الفترة الأخيرة، منها حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في شهر تموز مما تسبب في أضرار كبيرة، وعلق حينذاك مسؤولون إيرانيين بأن العمليات لم تتأثر، واللافت بأن مجمل الانفجارات والحرائق التي اشتعلت في الأشهر ااخيرة أصابت مواقع حساسة لكن كما هو معتاد لم يخرج السياسيون للتصريح عن حقيقة هذه الأحداث التي تتكرر وتتعاقب بين وقت وآخر.
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