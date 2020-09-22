روحاني: على الرئيس الأميركي المقبل الرضوخ لمطالب ايران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء في الأمم المتحدة أنه لن يكون لدى الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية “سوى خيار الرضوخ” لمطالب إيران بشأن رفع العقوبات الأميركية.

وقال في خطاب مسجّل مسبقاً وبُثّ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لسنا أداة مساومة مرتبطة بالانتخابات الأميركية وبالسياسة الداخلية الأميركية”. وأضاف “لن يكون لدى أي إدارة أميركية منبثقة من الانتخابات المقبلة سوى خيار الرضوخ في ظل صمود الأمة الإيرانية”.