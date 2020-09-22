الأردن يسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ شهر مارس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الأردن عن تسجبل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا المستجد منذ تفشيه بالمملكة منذ شهر مارس ، تمثلت في 634 حالة مثبة بالفيروس في 24 ساعة .

ودعا وزير الصحة سعد جابر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية: “المواطنين إلى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات”، من أجل حماية شعب المملكة.

وحذر مسؤولو الصحة من أن الفيروس المستجد ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض “كوفيد-19” الناجم عنه.

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وارتفعت الإصابات 4 أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى، في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقا كاملا، قال مسؤولون إنه قد يكون له تأثير له وقع الكارثة على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.