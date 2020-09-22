كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر دخول رئيس المجلس الأوروبي الحجر الصحي يؤجل قمة التكتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والتي كان من المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في حجر صحي، بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بفيروس كورونا، وفقاً للمتحدث باسم ميشال.

وسيعقد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال بدلاً من ذلك يومي 1 و 2 أكتوبر.

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وقال المتحدث باريند ليتس عبر تويتر: "يخضع الرئيس لفحوصات بانتظام وكانت نتيجة اختباره سلبية أمس، والتزاماً بالقواعد المطبقة في بلجيكا، دخل في حجر صحي اعتباراً من اليوم".

وتابع ليتس أن ميشيل علم أن ضابط الأمن، الذي كان على اتصال وثيق به، قد ثبت إصابته.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع المؤجل لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - من بين أمور أخرى - على العلاقات مع تركيا، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب الخلاف مع اليونان وقبرص حول أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.