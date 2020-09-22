طنجة..توقيف شخص للإشتباه في استدراج طفلة ومحاولة التغرير بها

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة، اليوم الثلاثاء، بطنجة، من توقيف شخص في عقده الخامس، للاشتباه في استدراج فتاة بالغة من العمر 11 عاما، ومحاولة التغرير بها، على مستوى منطقة دار التونسي.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن المشتبه فيه حاول استدراج الطفلة في غفلة من والدتها ومحاولة إرغامها الذهاب معه، غير أن خطته فشلت بعدما فطنت الأم لذلك، إذ استنجدت بالمارين، من أجل توقيفه، قبل حضور عناصر الأمن.

المصالح الأمنية أحالت المشتبه فيه على الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.