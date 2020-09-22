العدد 3296- 23 شتنبر الوكيل العام للملك يكشف صكوك اتهام أعضاء خلية إرهابية وقاضي التحقيق يحيلهم على السجن -التفاصيل حصيلة كورونا في 24 ساعة في المغرب.. 2227 إصابة جديدة بالفيروس -التفاصيل

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