شكرا لقرائتكم حريق كبير قرب طهران.. ولا أنباء عن خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اندلع حريق كبير في مصنع قرب العاصمة الإيرانية طهران، مساء الثلاثاء، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأفاد التلفزيون الرسمي بأنه لا أنباء عن خسائر.

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