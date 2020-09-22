اخبار العالم

داليا زيادة توضح كيف يستخدم الإخوان الأطفال فى مسيراتهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة توضح كيف يستخدم الإخوان الأطفال فى مسيراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الهزيمة نتيجة رفض المصريين للاستجابة لدعواتهم الفوضوية، مشيرة إلى أن الجماعة الإرهابية دأبت على استخدام الأطفال في مسيراتهم، مما يعد انتهاكا لحقوق الطفل وآدميتهم ونفسيتهم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامى أحمد موسى، أن حسن البنا كان مدرسا وأول من وجه لهم خطابه المتطرف الأطفال ويجندهم وأسرهم وأنشأ التنظيم، موضحة أن استغلال الأطفال ظهر بشكل واضح بعد 2013، حيث تحاول الجماعة الإرهابية استغلال الأطفال كحائط صد.

وأشارت مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية إلى أن الأطفال الذين تستخدمهم الجماعة الإرهابية في مظاهراتهم ليسوا من أبناء أعضاء الجماعة، ويأتوا بهم من دور الأيتام، كما حدث في أحداث رابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليا زيادة توضح كيف يستخدم الإخوان الأطفال فى مسيراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا