شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة توضح كيف يستخدم الإخوان الأطفال فى مسيراتهم والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامى أحمد موسى، أن حسن البنا كان مدرسا وأول من وجه لهم خطابه المتطرف الأطفال ويجندهم وأسرهم وأنشأ التنظيم، موضحة أن استغلال الأطفال ظهر بشكل واضح بعد 2013، حيث تحاول الجماعة الإرهابية استغلال الأطفال كحائط صد.
وأشارت مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية إلى أن الأطفال الذين تستخدمهم الجماعة الإرهابية في مظاهراتهم ليسوا من أبناء أعضاء الجماعة، ويأتوا بهم من دور الأيتام، كما حدث في أحداث رابعة.
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