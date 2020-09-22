شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جمال بيومى يستعرض الدور التاريخى لمصر فى الأمم المتحدة وحفظ التوازن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سياسة مصر واضحة، مؤكدا أن من يخالفها يأتي بعدها لكى يوافق على ما تم من رؤيتها، والتي تؤيد الاستقرار والتنمية لكل شعوب العالم والمنطقة، لافتا إلى أن مجلس الأمن يعطل مسار القرارات في الأمم المتحدة بعد استخدام عدد من الدول الكبرى حق الفيتو.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر نيوز"، أن ما حدث مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي انحاز لوجهة النظر المصرية، ووجه إنذارات إلى تركيا بالأمس، والتي كان لها تأثير واضح في أن تركيا تراجعت عن سياستها العدائية، مضيفا أن الوزير سامح شكري يوجه رسالة للأمم المتحدة بكل القضايا التي تهم مصر والعالم والمنطقة.

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وفى نفس السياق، أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لتخفيف آثار الانبعاثات الحرارية والتغير المناخى، والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظواهر، والتصدى لظاهرة ندرة المياه والأمن الغذائى. وشدد شكرى خلال كلمته بالأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس على ضرورة توافر الضمانات لاستغلال المصادر المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التى قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التى تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.

وافتتحت فعاليات رفيعة المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي، بعقد الاجتماع بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة تحت عنوان "المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".

ودعا وزير الخارجية فى بداية كلمته إلى ضرورة تصدى المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تدعو للتصدى لكافة الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.